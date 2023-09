32-Jähriger durch Stich in den Rücken am Wiener Donaukanal schwer verletzt: Wer kennt diesen Mann?

Am Donaukanal in der Wiener Innenstadt wurde Ende Mai ein 32-Jähriger mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Die Polizei veröffentlichte nun Fotos des mutmaßlichen Täters und bittet um Hinweise.

Zu dem Vorfall kam es am 28. Mai 2023 um 3.50 Uhr an der Freda-Meissner-Blau-Promenade. Am Treppelweg des Wiener Donaukanals attackierte ein Mann einen 32-Jährigen mit einem Messer und verletzte diesen im Bereich des Rückens. Sowohl Täter als auch Opfer verließen damals noch vor Eintreffen der Polizei den Tatort. Die Identität des Opfers konnte rasch geklärt werden, der Täter blieb jedoch unbekannt.