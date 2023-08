31-Jähriger nach Essen in Wien ausgeraubt

Am Mittwoch-Abend ist ein 31-Jähriger in Wien-Mariahilf von einem Unbekannten ausgeraubt worden, den er zuvor kennengelernt hatte.

Ermittlungen nach Raub in Wien

Opfer und Täter sollen sich demnach auf der Straße kennengelernt, unterhalten und gemeinsam gegessen haben. Als die Beiden dann in Richtung Innenstadt gingen, soll der unbekannte Täter den 31-Jährigen in der Eisvogelgasse in Wien-Mariahilf zu Boden getreten und mit einem Messer bedroht haben. Dann soll er Bargeld und Zigaretten gefordert haben. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen an den Knöcheln und wurde von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, ermittelt.