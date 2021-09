31-Jähriger schlug Ex-Freundin und bedrohte sie und ihren Chef telefonisch

In der Josefstadt kam es zu einer Festnahme

In der Josefstadt kam es zu einer Festnahme

Für einen 31-jährigen Mann klickten am Montag in Wien-Josefstadt in seiner eigenen Wohnung die Handschellen. Es soll zuvor mehrfach zu Gewalt gegen seine 27-jährige Ex-Freundin gekommen sein.

In Wien-Josefstadt wurde ein 31-jähriger Österreicher am Montag in seiner Wohnung festgenommen, nachdem er mehrmals seine 27-jährige Ex-Freundin und ihren Chef telefonisch bedroht haben soll.

Häusliche Gewalt: Freundin wiederholt geschlagen