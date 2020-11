31-Jähriger beging 141 Straftaten: 12.000 Euro Schaden

Ein 31-Jähriger hat in Niederösterreich insgesamt 141 Straftaten begangen. Spezialisiert war der rumänische Staatsbürger nach Polizeiangaben vom Freitag auf Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen, die er 61 Mal durchführte.

Mehrfach bezahlte der Mann auch mit zuvor entwendeten Bankomatkarten. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 12.000 Euro. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

31-Jähriger beging 141 Straftaten in Niederösterreich

Kriminell aktiv war der 31-Jährige von November 2019 bis Juli. Tatorte lagen im Raum Pöchlarn (Bezirk Melk), aber etwa auch in Tulln und Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf). Mitgehen ließ er unter anderem Bargeld, Brillen, Schmuck sowie Dokumente. Die Handschellen klickten für den Rumänen am 19. Oktober am Wiener Hauptbahnhof.