306 Verkehrstote im Jahr 2023 in Österreich

Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2023 sind bereits 306 Menschen bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben gekommen. Im letzten Jahr gab es insgesamt 304 Verkehrstote zwischen dem 1. Januar und dem 1. Oktober, während es im Vergleichszeitraum 2021 nur 276 Todesfälle gab.

Acht Menschen wurden bei Unfällen in der Vorwoche getötet, so die Zahlen des Innenministeriums. In der vergangenen Woche starben demnach drei Motorrad-Lenker, zwei Fußgänger, ein Sattelzugfahrzeug-Lenker, ein Pkw-Lenker und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, drei auf einer Landesstraße L und einer auf einer Autobahn ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark und je einer in Salzburg und Tirol beklagt werden.