300 Mio. Euro zusätzlich für Klimainnovationen zur Verfügung gestellt

Klimainnovationen sollen mit 300 Mio. Euro unterstützt werden. Das erklärte Umweltministerin Gewessler am Freitag in Wien.

Im Zuge des am Dienstag vom Nationalrat beschlossenen Konjunkturpakets werden 300 Mio. Euro für Klimainnovationen zusätzlich bis 2022 zur Verfügung gestellt. Das erklärte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei einem Besuch im Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien. Der Weg zur Klimaneutralität werde durch Innovation und Zukunftstechnologien geebnet, sagte die Ministerin.