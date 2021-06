300 feierten ohne Abstand in Club in Wien-Favoriten

Die Polizei und Finanzpolizei schloss am Wochenende zwei Lokale, weil sie die Coronamaßnahmen nicht einhielten. In einem Club in Wien-Favoriten feierten etwa mehr als 300 Leute ohne Schutzmaßnahmen.

Bei gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei und der Finanzpolizei in der Nachtgastronomie wurden jedoch am Wochenende im Bezirk Favoriten in einem Club mehr als 300 Feiernde angetroffen. Fehlende Covid-19-Schutzmaßnahmen führten zu einer Räumung des Clubs. Die Betreiber wurden angezeigt.

Lokal in Wien-Mariahilf geschlossen

Auch ein Lokal in Mariahilf wurde nach der geltenden Sperrstunde geöffnet vorgefunden. Im Lokal fand eine Geburtstagsfeier statt. Die Feier wurde aufgelöst und die Betreiber ebenso angezeigt. Es gab mehrere Anzeigen nach den aktuellen Covid-19 Maßnahmen, nach der Gewerbeordnung, nach dem Tabakgesetz, und wegen Schwarzarbeit.