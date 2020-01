300.000 Euro Schaden: Polizei fasst Serieneinbrecher

Die Polizei konnte ein Einbrecher-Duo ausforschen, das in den vergangenen Jahren mehrere Einbrüche in drei Bundesländern begangen haben soll.

Mehr als 300.000 Euro Schaden haben Einbrecher bei teils Jahre zurückliegenden Taten im Bezirk Krems-Land, in Wien und Graz angerichtet.

Ein 28 Jahre alter Georgier wurde bereits im August 2018 festgenommen. Einem Landsmann sind nach Angaben vom Montag weitere Einbruchsdiebstähle nachgewiesen worden. Der 26-Jährige wurde im vergangenen November aus der Ukraine nach Österreich ausgeliefert.

Duo verübte Einbrüche in drei Bundesländern

In Mühldorf (Bezirk Krems-Land) waren in der Nacht auf 10. August 2018 Einbrüche in eine Wohnung und in ein Wohnhaus verübt worden. In einem dritten Fall blieb es beim Versuch. Damals wurde der 28-Jährige festgenommen. Er war nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Bei den Erhebungen wurde der 26-Jährige als weiterer Beschuldigter ermittelt. Er soll nicht nur in Mühldorf mitgewirkt, sondern ebenfalls im August 2018 in Pöggstall (Bezirk Melk) ein Elektrofahrrad gestohlen haben. Der Beschuldigte wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls im Oktober 2019 in der Ukraine festgenommen und im November nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme auf der Polizeiinspektion Spitz (Bezirk Krems-Land) war der Mann geständig. Auch er wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Auch Tatorte in Wien

Dem 26-Jährigen wurden laut Polizei außerdem drei weitere Einbruchsdiebstähle zugeordnet: Diesbezügliche Tatorte waren eine Wohnung in Wien-Landstraße am 4. Juli 2016 (gestohlen wurden Schmuck, Tafelsilber, Antiquitäten, Porzellan, Gemälde und Pelzmäntel), eine Wohnung in Graz am 11. März 2017 (Schmuck, Bekleidung und Antiquitäten) sowie ein Gastronomiebetrieb in Wien-Donaustadt, wo Bargeld die Beute war.