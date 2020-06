30 neue Ziele: Flixbus fährt nun 80 Destinationen an - auch Wien

Nachdem das Angebot des Fernbus-Unternehmens Flixbus während der Corona-Zeit massiv beschränkt wurde, erweitert der Reise-Anbieter die seit knapp zwei Wochen wieder angefahrenen rund 50 Ziele in Deutschland um etwa 30 weitere Destinationen.

Erste internationale Verbindungen von und nach Deutschland sollen demnach ab dem 18. Juni in das Streckennetz aufgenommen werden. Mit der Erweiterung des Angebots zählen neben Großstädten wie Bonn, Frankfurt an der Oder, Lübeck, Bochum und Mainz auch kleinere Städte wie Achim, Bamberg, Ingolstadt, Ulm und Siegen zu den neuen Zielen. Zudem bietet Flixbus nach eigenen Angaben Verbindungen zum Flughafen Berlin-Tegel, dem Frankfurt Airport und dem Flughafen München an.