30. Jahrestag der Slowakei-Gründung: Van der Bellen bei Feier

Zu den Feierlichkeiten des 30. Jahrestages der Gründung der Slowakei werden auch die Präsidenten der Nachbarstaaten kommen, wie auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Der tschechische Präsident Miloš Zeman und sein polnischer Amtskollege Andrzej Duda haben die Einladung angenommen, berichtete die slowakische Nachrichtenagentur TASR. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte der APA am Donnerstag die Teilnahme Van der Bellens an den Feierlichkeiten in Bratislava.

In der Silvesternacht von 31. Dezember 1992 auf 1. Jänner 1993 hatte die Tschechoslowakei geendet. An ihrer Stelle entstanden zwei neue Staaten - die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Die Teilung erfolgte friedlich. Die treibenden Kräfte dahinter waren die Regierungschefs der damaligen Teilrepubliken, Václav Klaus und Vladimír Mečiar. Auch die Nachfolger von Klaus und Mečiar lobten und loben immer wieder die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Differenzen in der Frage der Grenzkontrollen

Differenzen gab es zuletzt nur in der Frage der Grenzkontrollen, die Tschechien an der Grenze zur Slowakei seit Ende September durchführt und die am Mittwoch verlängert wurden. Die Regierung in Bratislava zeigte sich anfangs entrüstet und sprach von einem falschen Schritt. Prag erklärte die Maßnahme mit der zunehmenden Migration und milderte sie zuletzt auf Stichprobenkontrollen ab. Tschechien und die Slowakei gehören dem Schengen-Raum, der EU und der NATO an.