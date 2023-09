30 Jahre Fairtrade in Österreich: Zahlreiche Fairtrade-Kaffee-Produkte zu gewinnen

Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums in Österreich veranstaltet Fairtrade Ende September 2023 einen Kongress unter dem Motto "the future is fair" im Wiener Museumsquartier. Prominente Redner aus Politik und Wirtschaft sind geladen. Um das Jubiläum und auch den "Tag des Kaffees" am 1. Oktober gebührend feiern zu können, verlosen wir drei Geschenkkörbe mit zahlreichen Fairtrade-Produkten rund um das Thema Kaffee.

Seit 30 Jahren gibt es Fairtrade in Österreich. Die Organisation hat bereits einen weiten Weg zurückgelegt, seit das erste Produkt auf den heimischen Markt kam.

Fun Facts zu 30 Jahren Fairtrade in Österreich

Das erste Produkt, das hierzulande erhältlich war, war der Kaffee "Nica" aus Nicaragua von EZA Fairer Handel. Mittlerweile werden in Österreich 1,5 Millionen Häferl Fairtrade-Kaffee pro Tag getrunken.

Beliebt sind auch Fairtrade-Bananen, die seit 2002 in Österreich erhältlich sind. Seit Produkteinführung wurden sie bereits 2,8 Milliarden Mal verzehrt. Aneinandergereiht würde die "Bananenbrücke" fast zehn Mal um die Welt reichen. Fairtrade-Produkte werden auf einer Fläche von 2,8 Millionen Hektar angebaut - darauf könnte die Stadt London 13 Mal Platz finden.

"the future is fair": Fairtrade-Kongress im Wiener MQ

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums findet am 28. September 2023 ein Fairtrade-Kongress im Wiener Museumsquartiert statt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird zur Eröffnung eine Videobotschaft schicken. Justizministerin Alma Zadić wird vor Ort eine Rede halten, ebenso wie zahlreiche Wirtschaftsvertreter. Das Programm im Detail ist hier ersichtlich. Zwar sind die Tickets bereits ausverkauft, jedoch kann man dem Kongress auch online beiwohnen. Eine Anmeldung ist bis zum 23. September erforderlich.

Für Fans von Dating-Plattformen hat Fairtrade "It's a fair match" konzipiert - quasi "Tinder" für Kaffeesorten. Hier lässt sich herausfinden, welche Fairtrade-Kaffeesorte am besten zum persönlichen Geschmack passen soll.

VIENNA.at verlost drei Fairtrade-Kaffee-Geschenkkörbe

Damit 30 Jahre Fairtrade in Österreich und der internationale Tag des Kaffees am 1. Oktober gebührend gefeiert werden können, verlosen wir drei Geschenkkörbe mit Fairtrade-Produkten rund um das Thema Kaffee.

am gewinnspiel teilnehmen

Fairtrade Österreich