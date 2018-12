30-Jähriger bastelte gefährliche Böller in eigener Küche

Weil ihm normale Feuerwerke zu langweilig seien, bastelte ein 30-Jähriger in der Küche seiner Wohnung im Bezirk Braunau seine eigenen Silvester-Böller. Der Mann hortete unter anderem illegale Pyrotechnik aus Tschechien sowie Magnesium- und Schwefelpulver für seine Eigenfabrikate.

53 Stück hatte er bereits hergestellt. Die gesamten Materialien lagen völlig ungesichert herum, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Freitag.

In der Wohnung lebten auch zwei kleine Kinder

Der Mann lebte zusammen mit seiner Freundin sowie den gemeinsamen Kindern im Alter von eineinhalb Jahren und zwei Monaten. Den gefährlichen Fund machten die Beamten am Freitag, nachdem sie ein Gerichtsvollzieher zur Unterstützung einer Exekution gerufen hatte. In der Wohnung des Beschäftigungslosen lagen in der Küche nicht nur die gefährlichen Sprengmittel offen herum, sondern auch Suchtgiftutensilien und eine geringe Menge Cannabis.