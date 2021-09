30-jährige Wienerin verunglückte am Hochschwab

Eine 30-jährige Wienerin wollte am Freitagabend zu Fuß von ihrem Arbeitsplatz am Hochschwab ins Tal absteigen. Ihre Leiche wurde am Samstagmorgen gefunden.

Eine 30 Jahre alte Frau aus Wien ist in der Nacht auf Samstag am Hochschwab im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag tödlich verunglückt. Ihre Mutter hatte sie am späten Abend als vermisst gemeldet, ihre Leiche wurde nach Angaben der Polizei am Samstag in der Früh gefunden.

Wienerin ging zu Fuß von der Arbeit ins Tal

Die Wienerin hatte in einem Beherbergungsbetrieb am Hochschwab gearbeitet. Am Freitagabend wollte sie nach der Arbeit zu Fuß ins Tal nach Seewiesen absteigen. Als sie am späten Abend noch nicht angekommen war und sich bei ihren Angehörigen nicht mehr meldete, erstattete die Mutter Abgängigkeitsanzeige. Eine Suchaktion in den Nachtstunden blieb erfolglos.

Frau am Samstag gefunden

Am Samstag bei Tagesanbruch wurde die Suche nach der Frau fortgesetzt. Bergretter fanden ihre Leiche gegen 8.00 Uhr im Bereich des Rotgangkogels unterhalb einer Felswand. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber geborgen, Fremdverschulden dürfte auszuschließen sein.