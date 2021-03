30 Demonstranten in Wien gegen geplante UG-Novelle

Am Mittwoch haben rund 30 Personen gegen die geplante UG-Novelle in Wien demonstriert. Die Mini-Kundgebung fand vor dem Wissenschaftsausschuss statt.

Darum geht es bei der UG-Novelle

Neues Regelwerk passierte Wissenschaftsausschuss

Ursprünglich hätte in der Novelle auch den Rektoraten die Möglichkeit eingeräumt werden sollen, im Sommersemester negative Corona-Tests für die Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen und -prüfungen bzw. Aufnahmeverfahren zu verlangen. Da allerdings keine Zustimmung einer der Oppositionsfraktionen in Aussicht stand, wurde dieser Punkt herausgelöst. Ansonsten hätte eine Blockade im Bundesrat gedroht und die Eintrittstestungen verzögert. Daher wurde dieser Punkt mittels eigenem Antrag an einer anderen Stelle verankert - dagegen stimmte nur die FPÖ.