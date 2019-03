3. Schoko Marathon in Wien: Den Schokogenuss erleben

8 Stunden, 23 Shops und über 100 Kostproben: Der pure Schokogenuss! Am Samstag findet der 3. Schoko Marathon in Wien statt. Jetzt können sich Naschkatzen noch ein Ticket sichern.

Am 9. März ist es wieder soweit. Der 3.Schoko Marathon startet in Wien und alle Teilnehmer haben nur ein Ziel: Den Schokogenuss erleben. Tickets können online gekauft werden und beinhalten sowohl die gratis Schokoladenverkostung in allen teilnehmenden Shops, als auch exklusive Rabatte. Den Teilnehmern wird auch ein Rahmenprogramm rund um die Herstellung von Schokolade geboten.