3-Länder-Vergleich zeigt: Wien günstiger als Bern, aber teurer als Berlin

In Österreich, Deutschland und der Schweiz wurde eine 3-Länder-Analyse in Bezug auf Kaufpreise von Wohnungen durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass Wien zwar günstiger als Bern ist, aber doch etwas teurer als Berlin.

Wien teurer als Berlin - aber günstiger als Bern

Die Immobilienpreise in Wien im Vergleich mit den Hauptstädten der Nachbarstaaten Deutschland und Schweiz lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Auf Augenhöhe mit Berlin, aber deutlich unter Bern. Im Durchschnitt müssten Käufer einer Eigentumswohnung in Wien rund 4.060 Euro pro Quadratmeter ausgeben. In Bern benötigt man umgerechnet 5.820 Euro, in Berlin 4.010 Euro pro Quadratmeter. Damit bleibt Berlin knapp unter Wien.

Wohnungspreise: Hauptstädte sind nicht am teuersten

Nicht wie in anderen Ländern oftmals Usus, liegen die höchsten Immobilienpreise in Österreich, Deutschland und der Schweiz nicht in den Hauptstädten. Mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5.080 Euro muss man in Innsbruck um ein Viertel mehr zahlen als in Wien. Auch in München muss man mehr zahlen als wie in der deutschen Hauptstadt. Hier liegt man mit 7.310 Euro pro Quadratmeter sogar um 82 Prozent höher als in Berlin. Am teuersten ist eine Wohnung in Zürich. Dort liegt der Quadratmeterpreis für Wohnungen bei 11.330 Euro und somit fast doppelt so hoch wie in Bern. Zürich ist außerdem mit diesem Durchschnittspreis mit Abstand die teuerste Stadt in der 3-Länder-Analyse.