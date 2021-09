3-G-Regel in bestimmten Wiener Betrieben in Kraft

Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz ist in Wien teilweise Realität. Das zeigt ein "Wien heute"-Bericht.

Ein 3-G-Check geht sowohl bei "Drei", als auch bei der "STRABAG" über die Bühne. Die Kontrolle, die beim Eingang angesiedelt ist, betrifft bei "Drei" rund 1.000 Menschen, die bei dem Telekomanbieter tätig sind. Das geht aus einem "Wien heute"-Bericht hervor. Wenn der Fall auftritt, in dem bei jemandem weder eine Immunisierung, noch ein gültiger Test oder eine Genesung vorhanden ist, "dann kommt er nicht rein und muss im Homeoffice arbeiten. Das kommt so gut wie nicht vor", so Petra Jakob, "Drei"-Unternehmenssprecherin in dem Beitrag.