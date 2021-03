Am Samstag gab es in Österreich 3.344 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Am Samstag gab es in Österreich 3.344 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. ©APA/AFP

3.344 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Am Samstag, den 20.3.2021, wurden in Österreich binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 3.344 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die meisten Fälle gab es erneut in Wien.

Mit 3.344 Neuinfektionen in 24 Stunden sind die Werte des Gesundheits-und Innenministeriums am Samstag zum vierten Mal in Folge über 3.000 gelegen. In den vergangenen sieben Tagen kamen durchschnittlich 2.911 Fälle täglich dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag mit 228,9 deutlich über der 200er-Marke.

Von 1.844 (plus 10) Krankenhauspatienten benötigten 394 (minus 3) eine intensivmedizinische Betreuung. Die Zahl der Todesfälle seit gestern lag mit 28 exakt im Wochenschnitt - in einer Woche starben 196 Menschen mit oder an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion, insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 9.052 Todesfälle registriert worden. Die Zahl der aktiven Fälle betrug nach einer Zunahme von 907 weiteren Personen exakt 31.704.

Mehr als 51.000 PCR-Tests durchgeführt

Fast 51.303 PCR-Testergebnisse kamen innerhalb der vergangenen 24 Stunden hinzu, davon fielen 6,5 Prozent positiv aus, ebenso hoch war der Anteil im Schnitt der vergangenen sieben Tage. Die Zahlen der aktuell durchgeführten Corona-Impfungen lagen vorerst nicht vor.

Die Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 108

Kärnten: 216

Niederösterreich: 756

Oberösterreich: 388

Salzburg: 250

Steiermark: 457

Tirol: 281

Vorarlberg: 32

Wien: 856