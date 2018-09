3.000 Wiener Sozialwohnung verkauft: Eigentümer will Prüfung

Die Aufregung rund um 3.000 Wiener Sozialwohnungen ist immer noch nicht zu Ende. Nun schaltet sich auch der Eigentümer ein.

Hosp wollte Kauf genehmigen lassen

“Wir streben eine rechtliche Überprüfung für die gesetzeskonforme Anwendung des WGG an und ziehen den Antrag bei der MA 50 zurück”, kündigte Hosp am Sonntag in einer Aussendung an. Im Mai 2018 gab es eine Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Hosp wollte daraufhin die Unternehmensübertragung nachträglich genehmigen lassen.