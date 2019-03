3.000 Besucher beim Ball der Vienna Business School im Wiener Rathaus

Am Samstagabend feierten 3.000 Schüler, Lehrer, Direktoren und Partner und Freunde der Vienna Business School ihren Schulball im Wiener Rathaus. Zu den prominenten Gästen zählte auch Bürgermeister Michael Ludwig, selbst ein Absolvent der Vienna Business School.

Die festliche Eröffnung des großen Schulballs choreographierte Thomas Schäfer-Elmayer persönlich. Bevor seine berühmten Worte „Alles Walzer“ erklangen und die Schülerinnen und Schüler der Vienna Business School zum Donauwalzer auftanzten, eröffnete Maria Smodics-Neumann den Ball. Die Nationalratsabgeordnete und Spartenobfrau der Wiener Wirtschaftskammer freute sich über die gute Stimmung am Ball: „Es ist ein tolles Gefühl, so viele motivierte, junge Menschen zu sehen. Allen, die heuer die Matura machen, wünsche ich alles Gute, bleiben Sie der Vienna Business School gewogen.“

„Legendary“ – so das Motto des Balls – war aber nicht nur die Eröffnung, sondern auch das Line Up mit den angesagtesten DJs und Live Acts. Juicy Crew/DJ Mastercash, DJ Mosaken, Funke MC und Kareem heizten am Hip Hop Floor ein. Am Club Floor sorgen Tyo und Febration für Stimmung, der 90er/2000er Floor wurde von Phil Bass bespielt.