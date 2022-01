2x2 Tickets: Gewinnspiel zum Kinostart von "Scream"

Am 13. Jänner startet der Horrorfilm "Scream" in den heimischen Kinos. Wir verlosen 2x2 Kinotickets plus Maske.

Kurzinhalt zum Film:

Niemand ist sicher in Woodsboro… und jeder verdächtig! 25 Jahre nachdem eine Serie brutaler Morde das eigentlich ruhige Städtchen Woodsboro erschütterte, gibt es einen neuen Ghostface-Killer, der eine Gruppe von Teenagern ins Visier nimmt, um die tödlichen Geheimnisse der Stadt wieder aufleben zu lassen. Doch mit Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette stehen bekannte Gesichter des Horror-Franchise unter der Regie von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett bereit, um Ghostface die Stirn zu bieten. Ob sie die Regeln noch kennen, um in einem Horrorfilm zu überleben?

Zum Filmstart von "Scream" verlosen wir 2x2 Kinokarten plus Scream-Maske. Einfach Zuckerl einlösen und am Gewinnspiel teilnehmen.

