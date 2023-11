2x MAM-Packages zu gewinnen

Das Wiener Unternehmen MAM hat das erste Österreichische Stillsiegel ins Leben gerufen. Bei uns könnt ihr passend dazu zwei hochwertige Packages von MAM gewinnen.

Stillen ist das Natürlichste der Welt? Nur wenn Mamas ihre Babys ausschließlich zu Hause füttern. Sobald sie dies in der Öffentlichkeit tun, müssen sie mit negativen Reaktionen rechnen. Eine aktuelle Umfrage von MAM Babyartikel unter 6.400 Müttern zeigt, dass Stillende vor allem in Lokalen, auf öffentlichen Plätzen, beim Einkaufen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln negative Erfahrungen erleben.

Das will MAM ändern und ruft Österreichs erstes Stillsiegel für Lokale und Institutionen ins Leben. Mit dem neuen Emblem will MAM einen Beitrag leisten, um das Stillen in der Öffentlichkeit zu normalisieren und sichere Räume für Stillende zu schaffen. Das Österreichische Stillsiegel kennzeichnet Betriebe, die sich zu einem familien- und stillfreundlichen Klima bekennen – Gäste sehen so auf den ersten Blick, ob das Stillen hier allerorts erwünscht ist.

Ist dein Lieblingslokal schon dabei?

Jede/r kann einen wichtigen Beitrag leisten und die eigenen Lieblingslokale, Cafés und Institutionen unter www.stillsiegel.at nominieren. Diese werden von uns kontaktiert und über die Nominierung informiert.

Gewinnt 2 MAM-Packages mit Statement Sprüchen

Im Zeichen des Österreichischen Stillsiegels verlost MAM zwei hochwertige Packages im Wert von jeweils 65 Euro. Diese beinhalten einen nachhaltigen Body aus Bio-Baumwolle sowie ein cooles T-Shirt für größere Kids von Name It und zwei Doppelpacks an MAM Schnullern mit Statement-Sprüchen.

Mitmachen und Gewinnen