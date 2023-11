29-Jähriger nach Raubüberfällen in NÖ verhaftet

Ein 29-Jähriger wurde nach zwei Überfällen in Amstetten festgenommen.

29-Jähriger nach Raubüberfällen nicht geständig

Bei dem ersten Vorfall am 14. Juli wurde das 27-jährige Opfer aus dem Bezirk Amstetten gewaltsam gegen eine Wand gedrückt. Am 15. September in den frühen Morgenstunden scheint der Verdächtige das spätere Opfer bei einer Bankautomat-Transaktion beobachtet zu haben. Der 33-Jährige aus dem Bezirk Amstetten konnte den Beschuldigten in die Flucht schlagen. Das Opfer erlitt Hämatome und Prellungen. Der Tatverdächtige wurde identifiziert und am vergangenen Freitag in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Laut Polizeiangaben hat er die Taten nicht gestanden.