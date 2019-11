29 Diebstähle in Wien: Diebesbande wurde gefasst

Die Wiener Polizei konnte am Dienstag eine Diebesbande ausforschen, die für mindestens 29 Trickdiebstähle in Wien verantwortlich sein soll. Dabei gingen die Frauen immer nach der gleichen Masche vor.

Das Landeskriminalamt Wien bemerkte in den vergangenen Wochen einen markanten Anstieg an Diebstählen von Handys und Geldbörsen in Lokalen der Innenstadt. Zwei junge Rumäninnen (14 und 15 Jahre alt) suchten sich dabei Gäste in Lokalen und Schanigärten aus, die ihre Handy und Geldbörsen auf dem Tisch liegen hatten. Mit vorgehaltener Speisekarte lenkten sie ihre Opfer ab und entwendeten die Wertgegenstände.