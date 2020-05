28 weitere Menschen in Wien an Covid-19 erkrankt

In Wien sind weitere 28 Menschen an Covid-19 erkrankt. Somit haben sich nachweislich 2.576 Personen mit dem Virus infiziert.

In Wien gibt es seit Sonntagfrüh 28 weitere Menschen, die neu an Covid-19 erkrankt sind. Damit haben sich bis dato 2.576 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 8.00 Uhr), teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Sonntag in einer Aussendung mit. Die gute Nachricht ist: Es gibt keinen weiteren Todesfall zu beklagen.