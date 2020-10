2,8 Kilogramm Heroin am Flughafen Wien erschnüffelt

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle der Polizei hatte Diensthund "Pitt vom Taffatal" einen guten Riecher und erschnüffelte 2,8 Kilogramm Geroin im Gepäck eines 22-Jährigen.

Der Polizeidiensthund "Pitt vom Taffatal" hat am Flughafen Wien in Schwechat im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle Heroin erschnüffelt.

22-Jähriger transportierte 2,8 Kilo Heroin in Gepäck: Festnahme

Am Airport schlug das Tier am 18. September an. Für den nigerianischen Staatsbürger, der das Suchtmittel von Afrika kommend über Wien nach Italien schmuggeln wollte, klickten die Handschellen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.