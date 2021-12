28-jähriger Wiener Wanderer abgängig - Suche in der Obersteiermark abgebrochen

Die Suche nach einem 28-jährigen Wiener, der seit einer Wanderung am 29. November im obersteirischen Bezirk Liezen vermisst wird, ist vorübergehend unterbrochen worden.

Der Wiener ist am Montag von einer Wanderung im Bereich des Hochmölbing nicht zurückgekehrt. Am Mittwoch fand eine Suchaktion statt, an der 65 Einsatzkräfte von Bergrettung und Feuerwehr sowie Hundeführer der Alpinpolizei und ein Hubschrauber teilnahmen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.