28-Jähriger stirbt bei Motorrad-Offroad-Event in Wiener Neustadt

Am Montagnachmittag hat es bei einer Motorrad-Offroad-Veranstaltung im alpinen Gelände in Rohr im Gebirge im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt einen Todesfall gegeben. Laut Polizei handelt es sich bei dem Betroffenen um einen 28-jährigen Oberösterreicher.

Der junge Mann aus dem Bezirk Rohrbach sei an einem Aneurysma bzw. Herzinfarkt gestorben, teilte der Organisator des Events, Gerwald Grössing, am Dienstag unter Verweis auf zwei Notärzte mit. Es gebe auch keinerlei Hinweise auf Unfallspuren, hielt er in einer schriftlichen Stellungnahme fest.