28-Jähriger demolierte mehrere Autos bei Irrfahrt durch Wien

Am Samstag stahl ein 28-Jähriger in Wien-Landstraße einen PKW. Er unternahm damit eine Irrfahrt durch Wien. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen erst nach einiger Zeit anhalten und festnehmen.

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr ließ ein Fahrzeuglenker in der Strohgasse in Wien während des Beladens seines Fahrzeuges den Schlüssel stecken. Ein 28-Jähriger ergriff die Möglichkeit und stahl den Pkw und flüchtete.