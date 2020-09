28-Jähriger bei Arbeitsunfall auf der A4 schwer verletzt

Der Fahrer einer Asphaltiermaschine wurde am Mittwoch auf einer Baustelle auf der Ostautobahn (A4) von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt.

Ein 28-Jähriger ist Mittwochfrüh in einem abgesperrten Baustellenbereich an der Ostautobahn (A4) auf einer Asphaltiermaschine von einem Klein-Lkw erfasst worden.

A4: Verletzter Arbeiter per Notarzthubschrauber ins Spital

Der Mann aus dem burgenländischen Bezirk Oberwart wurde nach Polizeiangaben verletzt und per Notarzthubschrauber in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Die A4 war in Richtung Wien für rund eine Stunde gesperrt.