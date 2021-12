28-Jähriger attackierte Diplomaten mit Messer: Prozess in Wien vertagt

Ein 28-Jähriger musste sich am Mittwoch wegen eines Messerangriffs auf einen Diplomaten in der Wiener Innenstadt vor Gericht verantworten. Weil das Opfer der Zeugenladung nicht nachkam, wurde der Prozess vertagt.

Am Landesgericht für Strafsachen hat am Mittwoch ein Prozess um einen Messerangriff auf einen Mitarbeiter der Botschaft von Qatar in Wien stattgefunden. Der Diplomat war am 8. Juli 2021 im Gastgarten eines in der Innenstadt gelegenen Nobelhotels attackiert worden. Er konnte den Angreifer abwehren, die Verletzungen hielten sich im Rahmen. Nach der Festnahme des Täters stellte sich heraus, dass dieser an einer paranoiden Schizophrenie leidet.