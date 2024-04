272.500 Euro Schaden: Mann stahl jahrelang Baumaschinen und Fahrzeuge

Einem 31-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn wurde das Handwerk gelegt, weil er für 29 Straftaten in Niederösterreich und Wien mit rund 272.500 Euro Gesamtschaden verantwortlich sein soll.

Der Mann soll Baumaschinen, Fahrzeuge sowie Schalungs- und Baumaterial gestohlen haben. Der Beschuldigte war großteils geständig und wurde in die Justizanstalt Krems an der Donau eingeliefert, berichtete die Exekutive am Freitag in einer Aussendung.

Straftaten wurden zwischen Mai 2021 und Jänner 2024 verübt

Die Straftaten wurden zwischen Mai 2021 und Jänner 2024 verübt. Auf das Konto des 31-Jährigen soll etwa der Diebstahl einer Zugmaschine samt angekoppelten Wasserfass im September des Vorjahres in Gedersdorf (Bezirk Krems-Land) gehen, die Polizei entdeckte das Fahrzeug heuer Ende Jänner in Unterretzbach (Bezirk Hollabrunn).

Mann stahl über Jahre hinweg Baumaschinen und Fahrzeuge

Bei einer Hausdurchsuchung auf einem Betriebsgelände in Jetzelsdorf, einem Teil der Gemeinde Haugsdorf, wurden eine im Juli 2021 in Guntersdorf gestohlene Rüttelplatte und ein im Dezember 2021 in Haugsdorf entwendeter Baustellenkompressor sichergestellt. Der Mann soll das Diebesgut in einem Klein-Lkw mit Ladevorrichtung abtransportiert haben. Auch eine geringe Menge Suchtmittel wurde entdeckt.

Im Zuge von Ermittlungen und Spurenauswertungen wurden dem 31-Jährigen weitere Straftaten, darunter auch schwerer Betrug, Hehlerei und Urkundenunterdrückung, zugeordnet. Tatorte lagen in den Bezirken Hollabrunn, Krems, Zwettl, St. Pölten-Land, Bruck an der Leitha, sowie in Wien-Favoriten und -Floridsdorf. In Korneuburg soll der Mann im Februar 2022 mehrere Lkw-Batterien gestohlen haben, in diesem Fall wurde der Mann der dortigen Staatsanwaltschaft angezeigt.