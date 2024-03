27-Jährige attackierte Frauen in Wien mit Tritten

Auf der Fahrtstrecke zwischen dem Bahnhof Simmering und dem Bahnhof Stadlau wurden zwei Frauen von einer 27-Jährigen angegriffen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden alarmiert, weil eine 27-jährige Frau eine 49-jährige Frau zu Boden geworfen und mehrmals gegen den Brustkorb getreten haben soll. Außerdem soll die Verdächtige einer 32-jährigen Frau einen Fußtritt in den Oberschenkel versetzt haben.

27-Jährige nach Attacken festgenommen

Die Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der Körperverletzung und schweren Körperverletzung angezeigt. Zusätzlich wird ihr ungebührliches Verhalten, öffentliche Anstandsverletzung und aggressives Verhalten zur Last gelegt. Beide Opfer gaben an, dass die Festgenommene kurz zuvor nach Zigaretten gefragt hatte. Bei einer Durchsuchung wurde eine fremde Kreditkarte bei ihr gefunden. Die 49-jährige Frau wurde von der Berufsrettung Wien medizinisch erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Festgenommene befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.