27-Jähriger wollte Polizisten überfahren: Prozessstart in Wien

Vergangenen August lieferte sich ein 27-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Wien, dabei soll er auch auf zwei Beamten losgefahren sein, die sich ihm in den Weg stellten. Nun muss er sich dafür vor Gericht verantworten.

Nach einer wilden Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei, im Zuge derer ein 27-Jähriger mit einem gestohlenen Fahrzeug mit bedingtem Tötungsvorsatz auf zwei Beamte losgefahren sein soll, befasst sich am Donnerstag ein Schwurgericht am Landesgericht mit dem rasenden Lenker.

Wilde Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei

Der Mann hatte am 3. August 2020 ausgerechnet vor der Marokkanerkaserne - dort befindet sich die Sicherheitsakademie der Landespolizeidirektion - ein nicht abgesperrtes Firmen-Fahrzeug an sich gebracht und in Betrieb gesetzt. Der Zündschlüssel steckte.