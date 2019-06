27-Jähriger filmte heimlich Sportlerinnen beim Duschen: Kein Strafverfahren

Das Strafverfahren gegen einen 27-Jährigen aus dem Mostviertel, der Spielerinnen nackt in der Duschkabine eines Fußballclubs gefilmt hatte, wurde bereits im März eingestellt.

Kein objektivierter Straftatbestand liegt vor



Susanne Reindl-Krauskopf, die Leiterin des Institutes für Strafrecht an der Universität Wien, ortete in einem Interview mit dem ORF Niederösterreich keine zufriedenstellende Lösung. "Das Strafgesetzbuch kennt schon sehr lange eine Strafbestimmung gegen die unbefugte Tonaufnahme - und in Zeiten, in denen Bilder so wichtig sind wie heutzutage, ist das eigentlich, aus meiner Sicht, ein Ungleichgewicht, wenn man das gesprochene Wort strafrechtlich schützt, aber nicht das Bild", hielt die Expertin fest.