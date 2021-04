26-Jähriger sechs Mal ohne Führerschein erwischt: Verkehrssünder stellte sich

Bei einer Verkehrskontrolle wurden Polizisten am Ostermontag in Wien-Meidling auf einen 26-jährigen Pkw-Lenker aufmerksam, der bereits amtsbekannt war. Der Lenker ergriff umgehend die Flucht.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling führten Montagfrüh gegen 08:15 Uhr in der Kerschensteinergasse stationäre Verkehrskontrollen durch, als sie auf einen amtsbekannten Lenker aufmerksam wurden.

26-Jähriger raste auf Polizistin zu

Wiederholungstäter ohne Führerschein stellte sich selbst



Der junge Mann stellte sich am Abend in einer Polizeiinspektion in Wien-Margareten und wurde festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wienwurde erin eine Justizanstalt gebracht.