26-Jähriger forderte Nacktfotos von über 100 Frauen: Schuldspruch in St.Pölten

Ein junger Mann stand am Dienstag in St.Pölten vor Gericht. Er muss sich dafür verantworten, mehr als 100 Frauen genötigt zu haben, ihm Nacktfotos und Nacktvideos zu senden.

Der bereits vorbestrafte Angeklagte muss zwei Jahre und zwei Monate in Haft. Seine Anwältin legte Rechtsmittel ein, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. Laut Anklageschrift soll der Niederösterreicher innerhalb von rund zweieinhalb Jahren mit 107 jungen Frauen über Social-Media-Plattformen Kontakt aufgenommen und später von ihnen Nacktfotos bekommen haben. 81 von ihnen soll er daraufhin aufgefordert haben, ihm Videos zu senden, in denen sie an sich selbst geschlechtliche Handlungen ausführen. Von 26 weiteren Frauen soll der Beschuldigte zusätzliche Nacktbilder verlangt haben.