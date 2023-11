25-Jähriger kam mit Beziehungs-Aus nicht klar und stalkte Ex: Prozess in Wien vertagt

Ein 25-Jähriger aus Wien konnte das Ende seiner Beziehung nicht akzeptieren und stalkte seine Ex-Freundin monatelang mit täglichen Besuchen, aggressiven Anrufen und sogar mit einem Messer. Der Prozess wurde aufgrund eines fehlenden Zeugen vertagt.

Ex-Freudnin gestalkt: 50 Anrufe pro Tag und unerwünschte Besuche

Er tauchte bis Ende August täglich an ihrer Adresse oder an ihrem Arbeitsplatz auf und rief zusätzlich im Schnitt 50 Mal am Tag an. "Er ist abhängig, er ist ihr total verfallen", sagte am Dienstag sein Verteidiger im Grauen Haus in Wien.