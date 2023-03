25 Jahre Frauen beim Heer: Soldatinnen erzählen

Derzeit sind über 600 Frauen beim Bundesheer im Dienst, vor 25 Jahren rückten die ersten Soldatinnen ein. Drei Frauen erzählen von ihren Aufgaben.

Vor 25 Jahren - am 1. April 1998 - rückten die ersten Frauen zum Österreichischen Bundesheer ein. Derzeit gibt es österreichweit 645 Soldatinnen, davon 612 in einem Dienstverhältnis, 29 in Ausbildung und vier im Auslandseinsatz. "Wir sind immer noch in einer Männerdomäne, der Anteil der Frauen beim Bundesheer beträgt vier Prozent", sagte Major Andrea Linauer am Dienstag bei einem Pressetermin in der Schwarzenbergkaserne in Wals.