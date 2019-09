25-jähriger Wanderer stürzte 150 Meter ab: Tot

Am Freitag verunglückte ein Wanderer aus Deutschland beim Abstieg vom kleinen Krottenkopf in Tirol tödlich.

Ein 25-jähriger Deutscher ist am Freitag beim Wandern in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann rutschte gegen Mittag beim Abstieg vom kleinen Krottenkopf aus und stürzte über mehrere Felsstufen 150 Meter in die Tiefe.