24hWien: Einsätze der Wiener Polizei in Echtzeit mitverfolgen

Welche Herausforderung hat die Wiener Polizei täglich zu bewältigen? Was sind die häufigsten Einsätze? Wer sich das schon immer gefragt hat, kann am Freitag wieder 24 Stunden lang unter dem Hashtag #24hWien mitlesen.

Alle, die Interesse an der Wiener Polizei, der Stadt Wien und den Wiener Linien haben, können am 22. September seit 7.00 Uhr Einsätze und Geschehnisse in Wien 24 Stunden lang begleiten.