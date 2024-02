24-Jähriger nach Mord an Freund der Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt

Ein 24-Jähriger erhielt am Montag in Leoben, Obersteiermark, eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

24-Jähriger dürfte sich mit Freund der Mutter gestritten haben

Die Tat wurde in der Wohnung einer 59-Jährigen verübt, die mit ihrem Freund in einem Mehrparteienhaus in Zeltweg (Bezirk Murtal) lebte. Der Sohn der Frau dürfte einen heftigen Streit mit dem 49-Jährigen gehabt haben. Als die Polizei eintraf, fand sie den blutüberströmten Mann vor, für den jede Hilfe zu spät kam. An dem Opfer wurden dutzende Stiche entdeckt.