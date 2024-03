24. Amadeus Awards: Erster Gewinner steht fest

Bei den diesjährigen Amadeus Austrian Music Awards steht die oberösterreichische Indie-Rockband Bipolar Feminin als erster Gewinner fest.

Bipolar Feminin sichert sich FM4-Award

Die Überreichung der Trophäe findet bei der großen Amadeus-Gala am 26. April im Wiener Volkstheater statt. Insgesamt werden die Preise in 14 Kategorien verliehen, wobei Rapper Bibiza mit nun fünf Gewinnchancen - u.a. in der Kategorie Album des Jahres für "Wiener Schickeria" - als Favorit in den Abend geht. Ihm auf den Fersen sind Wanda und Josh. mit jeweils drei Nominierungen. Durch die Gala, die von ORF 1 live-zeitversetzt übertragen wird, führen Nina Hochrainer und Philipp Hansa.