23. Wiener Restaurantwoche war voller Erfolg

Über 17.500 Feinschmecker haben sich im Rahmen der Wiener Restaurantwoche 2021 bei den Top Gastronomen der Stadt verwöhnen lassen.

Die Wiener Restaurantwoche zählt zu den kulinarischen Highlights des Jahres und lockte auch in ihrer 23. Auflage erneut zahlreiche Genießer in die Spitzenrestaurants der Stadt. 71 der besten Restaurants in Wien und Umgebung mit insgesamt 55 Hauben verwöhnten hierbei die Feinschmecker der Stadt zum Jubelpreis.