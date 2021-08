23. Wiener Restaurantwoche startet am 30. August 2021

Haubenküche zu Jubelpreisen: Von 30. August bis 5. September bieten 74 Restaurants der Top-Gastronomie in Wien und in Niederösterreich bei der 23. Wiener Restaurantwoche Gourmetfreuden zu attraktiven Preisen.

Im Rahmen des Reservierungs-Kick off im Handwerk Restaurant im Arcotel Wimberger unterstrichen fünf Top-Gastronominnen und Gastronomen, wie wichtig diese Initiative ob der Pandemie-bedingten Herausforderungen des letzten Jahres ist. Unter www.restaurantwoche.wien können ab sofort Tischreservierungen vorgenommen werden.

„Auch in ihrer 23. Auflage hat sich der Gedanke hinter der Restaurantwoche nicht geändert“, so Organisator Dominik Holter, „die Top-Angebote der teilnehmenden Restaurants sollen neue Zielgruppen für die gehobene Gastronomie erschließen und neue Gäste in die Lokale bringen. Die Angebote sind einladend, so können Gäste um nur €29,50 ein Drei-Gänge-Dinner und €14,50 einen 2-Gänge-Lunch erleben. Restaurants mit mehr als einer Haube können je zusätzlicher Haube einen Aufpreis von € 10,00 für das Dinner, beziehungsweise € 5,00 für den Lunch verrechnen.

Ihre Premiere feierte die Restaurantwoche 1992 in New York, mittlerweile findet sie in dieser Grundform in 182 Städten statt. „Wir sind überzeugt, dass das Angebot der Wiener Restaurantwoche im Vergleich ganz vorne mitspielt. Einerseits durch die Vielfalt der Wiener Gastronomie, andererseits aber auch durch das hohe Niveau, dass die Restaurants an den Tag legen“, ist Holter überzeugt, „ich kann nur alle Gourmets und jene, die es werden wollen, einladen, sich unter www.restaurantwoche.wien rasch einen Tisch in ihren Lieblingsrestaurants und den preiswerten Haubengenuss zu sichern, denn die Kontingente sind meist rasch vergeben.“ Die Bandbreite der Restaurants ist beeindruckend – von klassisch österreichisch bis modern, von asiatisch bis südamerikanisch – eine kulinarische Reise rund um den Globus ist möglich.

Hochdekorierte Restaurants: 74 Lokale, 55 Hauben

Von den insgesamt 74 Gastronomiebetrieben der Wiener Restaurantwoche sind 31 Lokale mit insgesamt 55 Hauben ausgezeichnet. „Die Dichte an hervorragenden Restaurants ist in Wien besonders hoch, das hebt unsere Stadt von vielen anderen Metropolen ab“, so Holter.