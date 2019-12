2,3 Prozent mehr Gehalt für IT-Branche

Rund 50.000 Beschäftigte der IT-Branche erhalten ab 1. Jänner 2020 im Schnitt um 2,3 Prozent mehr Gehalt.

Die IT-Branche hat sich am Mittwoch auf eine Erhöhung der Mindestgehälter um durchschnittlich 2,3 Prozent geeinigt. Das teilten der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer (WKÖ) und die Gewerkschaft GPA-djp am Donnerstag mit.