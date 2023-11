2,3 Promille intus und Weinflasche in der Hand: Radler bei Sturz verletzt

Ein betrunkener Radfahrer verletzte sich in Salzburg bei einem Sturz, als er um 2.00 mit einer Weinflasche in der Hand unterwegs war.

Mit einer Flasche Wein in der Hand ist am Freitag um 2.00 Uhr in der Nacht in der Stadt Salzburg ein betrunkener Radfahrer gestürzt. Dabei zerbrach das Glas in der Hand des 40-Jährigen, weswegen er sich Schnittverletzungen zuzog.