2,3 Millionen Euro: Wiener knackt Lotto-Doppeljackpot

Am Mittwoch knackte ein Spielteilnehmer aus Wien den Lotto-Doppeljackpot und gewann 2,3 Millionen Euro.

Es war bereits der sechste Doppeljackpot in Folge, der den Angriffen nicht standgehalten hatte und geleert wurde. Am Mittwoch packte ein Spielteilnehmer aus Wien die Chance am Schopf und wurde durch einen seiner Lotto Tipps zum Doppelmillionär. Im achten von zwölf Tipps hatte er die "sechs Richtigen" angekreuzt und damit exakt 2.272.060,70 Euro gewonnen.