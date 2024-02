2,3 Millionen Euro bei Lotto-Doppeljackpot im Topf

Am Sonntag gab es zum zweiten Mal hintereinander keinen Gewinner bei der Lotto-Ziehung. Damit geht es am kommenden Mittwoch um einen Doppeljackpot.

Drei Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung am Sonntag

Bereits am Sonntag sicherten sich drei Spieler mit einem Fünfer mit Zusatzzahl jeweils einen Betrag von über 40.000 Euro. Ein Spieler aus Niederösterreich markierte den Gewinn auf einem Normalschein im fünften von sechs Tipps. In Oberösterreich war ein Teilnehemr mit dem achten von insgesamt zehn Quicktipps erfolgreich. Der dritte Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Salzburg durch das System 0/08 erzielt, wobei zusätzliche Gewinne in Höhe von etwa 5.000 Euro aufgrund des Systems erzielt wurden.