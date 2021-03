23-Jähriger schlug Polizisten in Wien mit Faust ins Gesicht

Am Mittwoch wurden Beamte auf einen Mann in einer Wiener Tankstelle aufmerksam, der sich nicht ausweisen konnte. In der Polizeistation angekommen, versetzte der 23-Jährige einem Polizisten einen Schlag ins Gesicht.

Gegen 4 Uhr Früh kontrollierten Polizisten zwei Männer neben einer Tankstelle in Wien-Meidling. Grund dafür war das Nichteinhalten des gebotenen Abstands und Bier-Konsum. Einer der beiden konnte sich nicht ausweisen und wurde deshalb in die Polizeistation Tannengasse gebracht.

Dort versetzte der 23-Jährige einem Polizisten unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei wurde der Beamte leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde festgenommen.